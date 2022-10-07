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СНГ 07.10.2022 21:07

Перед отъездом из Санкт-Петербурга Лукашенко около часа общался с Путиным

После неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели беседу один на один, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

"По завершении неформального саммита глав государств СНГ президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжили общение один на один", - говорится в сообщении.

Там отмечено, что встреча лидеров стран проходила в Константиновском дворце.

"Общение Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате один на один продолжалось около часа, после чего белорусский лидер направился в аэропорт", - отметили в пресс-службе.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, САММИТ


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