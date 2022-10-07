Перед отъездом из Санкт-Петербурга Лукашенко около часа общался с Путиным

После неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели беседу один на один, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

"По завершении неформального саммита глав государств СНГ президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжили общение один на один", - говорится в сообщении.

Там отмечено, что встреча лидеров стран проходила в Константиновском дворце.

"Общение Александра Лукашенко и Владимира Путина в формате один на один продолжалось около часа, после чего белорусский лидер направился в аэропорт", - отметили в пресс-службе.