Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на состоявшемся в пятницу неформальном саммите ЕС в Праге обсуждался вопрос о ценах на газ, а также тематика помощи Украине.

Фон дер Ляйен сообщила на пресс-конференции, что на саммите был "достигнут прогресс в вопросе установления "потолка" цен на газ".

Ранее в пятницу за установление "потолка" цена на газ выступила председатель Европейского парламента Роберта Метсола. "Нам нужен сильный сигнал единства. Вот почему Европейский парламент призвал к установлению верхнего предела цен на газ в масштабе всего ЕС", - заявила она в Праге перед началом неформального заседания Европейского совета.