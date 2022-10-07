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ТЭК 07.10.2022 21:50

На саммите ЕС достигнут прогресс в вопросе установления "потолка" цен на газ - глава ЕК

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на состоявшемся в пятницу неформальном саммите ЕС в Праге обсуждался вопрос о ценах на газ, а также тематика помощи Украине.

Фон дер Ляйен сообщила на пресс-конференции, что на саммите был "достигнут прогресс в вопросе установления "потолка" цен на газ".

Ранее в пятницу за установление "потолка" цена на газ выступила председатель Европейского парламента Роберта Метсола. "Нам нужен сильный сигнал единства. Вот почему Европейский парламент призвал к установлению верхнего предела цен на газ в масштабе всего ЕС", - заявила она в Праге перед началом неформального заседания Европейского совета.

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Тэги: ЕС, ГАЗ, ЦЕНЫ, ПОТОЛОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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