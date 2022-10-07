Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на состоявшемся в пятницу неформальном саммите ЕС в Праге обсуждался вопрос о ценах на газ, а также тематика помощи Украине.
Фон дер Ляйен сообщила на пресс-конференции, что на саммите был "достигнут прогресс в вопросе установления "потолка" цен на газ".
Ранее в пятницу за установление "потолка" цена на газ выступила председатель Европейского парламента Роберта Метсола. "Нам нужен сильный сигнал единства. Вот почему Европейский парламент призвал к установлению верхнего предела цен на газ в масштабе всего ЕС", - заявила она в Праге перед началом неформального заседания Европейского совета.
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