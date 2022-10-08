Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

06.10 $/bbl +/- WTI 88.45 +0.69 Brent 94.42 +1.05

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 08.10.2022 00:03

Евровидение в 2023 году пройдет в Ливерпуле

Международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет Ливерпуле с 9 по 13 мая, сообщили организаторы.

"Ливерпуль: "мировая столица поп-музыки" примет 67-й конкурс песни "Евровидение"", - говорится в заявлении на сайте конкурса.

Финал конкурса пройдет 13 мая на площадке M&S Bank Arena Liverpool, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛИВЕРПУЛЬ, ЕВРОВИДЕНИЕ, КОНКУРС

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az