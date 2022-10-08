Евровидение в 2023 году пройдет в Ливерпуле

Международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет Ливерпуле с 9 по 13 мая, сообщили организаторы.
"Ливерпуль: "мировая столица поп-музыки" примет 67-й конкурс песни "Евровидение"", - говорится в заявлении на сайте конкурса.
Финал конкурса пройдет 13 мая на площадке M&S Bank Arena Liverpool, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая.
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