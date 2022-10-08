Байден считает, что из-за решения ОПЕК+ в США начался рост цен

Цены на горючее в США начали расти из-за решения ОПЕК+ о сокращении квот на добычу нефти, заявил в пятницу президент США Джо Байден.
"Цены на еду будут расти, а не снижаться. Мне ранее удалось добиться снижения цен на горючее (...), но теперь они стали расти из-за того, что сделали россияне и саудовцы (в ОПЕК+)", - приводят американские СМИ слова Байдена, сказанные в ходе выступления в штате Мэриленд.
Президент США отметил, что продолжит заниматься решением данных проблем.
Ранее на этой неделе в ОПЕК+ приняли решение сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.
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