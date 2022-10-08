США расширили ограничения на экспорт полупроводников в Китай

Министерство торговли США сообщило о введении новых ограничений на продажу полупроводниковых технологий Китаю.
В сообщении говорится, что ужесточение контроля затронет продукцию, "используемую для производства суперкомпьютеров и полупроводников". Такие товары, поставляемые 28 китайским компаниям, теперь подлежат лицензированию.
Как пишет газета The New York Times, замминистра торговли по промышленности и безопасности Алан Эстевез заявил, что его подразделение работает над тем, чтобы помешать Пекину приобретать для военного применения чувствительные технологии.
По его словам, "обстановка с угрозами постоянно меняется, и сегодня мы обновляем нашу политику, чтобы убедиться, что мы решаем проблемы, создаваемые КНР".
Издание отмечает, что "эти шаги являются явным признаком того, что опасное противостояние между двумя крупнейшими сверхдержавами мира все больше разыгрывается в технологической сфере".
Газета подчеркивает: "Возможно, более важным является то, что администрация Байдена также ввела широкие международные ограничения, которые запретят компаниям продавать в любой точке мира чипы, используемые в искусственном интеллекте и суперкомпьютерах в Китае, если эти чипы изготовлены с использованием американских технологий, программного обеспечения или оборудования".
The New York Times сообщает, что представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъю заявил в связи с решением американской администрации, что США пытаются "использовать свое технологическое мастерство в качестве преимущества, чтобы сдерживать развивающиеся рынки и страны".
"США, вероятно, надеются, что Китай и остальной развивающийся мир навсегда останутся на нижнем конце промышленной цепочки", - добавил дипломат.
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