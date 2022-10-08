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СНГ 08.10.2022 09:30

Инспекторы осмотрели более 500 судов в рамках черноморской зерновой инициативы

Совместный координационный центр (СКЦ) сообщил о растущем спросе в судоходной отрасли на присоединение к стамбульской зерновой сделке.

"С 1 августа по 6 октября СКЦ осуществил в Мраморном море в общей сложности 503 инспекции судов", - сообщает СКЦ.

Если в августе СКЦ проводил в среднем четыре инспекции в день, в сентябре - до 10, а в октябре - пока до 11 проверок, "что свидетельствует о высоком и растущем спросе в судоходной отрасли на присоединение к Черноморской зерновой инициативе".

При этом в СКЦ отметили, что за последнюю неделю время ожидания для выходящих из украинских портов судов увеличилось в среднем до девяти дней между прибытием в Стамбул и досмотром.

"Более чем в 50 случаях инспекции не удавалось завершить с первой попытки из-за неготовности судна. Это стало дополнительным фактором, способствующим возникновению заторов в Мраморном море", - подчеркивается в сообщении.

По состоянию на 7 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 6 млн 429 тыс. 098 тонн, сообщает СКЦ. Всего на данный момент было разрешено движение 591 сухогруза - 306 на прибытие в украинские порты и 285 - на выход из них.

Уточняется, что в пятницу из украинских портов вышли три судна с 56,6 тыс. тонн пшеницы и кукурузы после получения разрешения от СКЦ.

Зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно New Island перевозит 30 тыс. тонн пшеницы в Сомали, сухогруз Lady Perla - 20 тыс. тонн кукурузы в Турцию. Судно Burak Deval доставит в Грецию 3,3 тыс. тонн кукурузы и 3,3 тыс. тонн пшеницы.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

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Тэги: ООН, УКРАИНА, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ


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