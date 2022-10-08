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Дальнее зарубежье 08.10.2022 10:30

СМИ сообщили о намерении Байдена ограничить применение беспилотников вне зон боев

Президент США Джо Байден подписал распоряжение об ограничении нанесения ударов беспилотных летательных аппаратов вне зон боевых действий в контртеррористических целях, пишет газета The New York Times.

"США намерены наносить меньше ударов с использованием беспилотников и осуществлять меньше диверсионных рейдов за пределами общепризнанных зон боевых действий", - пишет издание, ознакомившееся с содержанием документов, подписанных Байденом, в том числе на новую секретную записку по вопросам стратегических подходов к борьбе с терроризмом.

Предполагается, что отныне Байден должен будет давать свое согласие на включение подозреваемого террориста в список лиц, по отношению к которым могут предприниматься "непосредственные действия".

В статье говорится, что документ нацелен на возвращение "системы централизованного контроля принятия решений по организации убийств в рамках точечных операций", сформированной во время второго срока президентства Барака Обамы. Отмечается, что, когда на посту президента был Дональд Трамп, он предоставил командному составу на местах большую свободу действий при принятии решений о целях атак.

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Тэги: США, БПЛА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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