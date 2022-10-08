Баку и Тбилиси обсудили реализацию проекта прокладки электрокабеля по дну Черного моря

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сообщил, что обсудил с заместителем премьер-министра, министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили реализацию проекта прокладки электрического кабеля по дну Черного моря. «Обсудили с заместителем премьер-министра, министром экономики и устойчивого развития Грузии Леваном Давиташвили реализацию проекта Черноморского подводного электрического кабеля, увеличение возможностей экспорта и транзита электроэнергии, а также расширение энергетического сотрудничества и по другим направлениям», - написал он в субботу в твиттере. Р.Керимов

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