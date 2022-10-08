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Внешняя политика 08.10.2022 11:05

В Госдепе США считают, что миссия ЕС будет поспособствовать переговорам Баку и Еревана

В Госдепе США считают, что миссия наблюдателей ЕС в регион Южного Кавказа будет способствовать переговорам Азербайджана и Армении.

«Мы воодушевлены встречей премьер-министра Армении и президента Азербайджана, и мы приветствуем усилия президента Франции и главы Европейского совета по приданию импульса всеобъемлющему мирному процессу. В частности, мы приветствуем прогресс по вопросу миссии наблюдателей ЕС в регионе. Эта миссия нацелена на выстраивание доверия между сторонами и продолжит способствовать переговорам Армении и Азербайджана», - заявил на брифинге представитель Госдепа Ведант Патель.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ЕС, АРМЕНИЯ


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