Количество случаев COVID-19 в мире превысило 621 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 621 млн 19 тыс. 811, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 556 тыс. 227 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 96 млн 686 тыс. 904 и 1 млн 62 тыс. 513.
Индия - 44 млн 609 тыс. 257 и 528 тыс. 778.
Франция - 35 млн 983 тыс. 605 и 156 тыс. 462.
Бразилия - 34 млн 707 тыс. 233 и 686 тыс. 706 (данные на утро пятницы, в субботу не обновлялись).
Германия - 33 млн 948 тыс. 632 и 150 тыс. 535.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы составил 841,5. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 249 человек, в Индии 376, Франции - 2 тыс. 370, Бразилии - 3 тыс. 189, Германии - 1 тыс. 795.
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