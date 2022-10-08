Курсирование поездов в Крым приостановлено

Курсирование пассажирских поездов в сообщении с Крымом и продажа билетов на ближайшие рейсы в Крым временно приостановлены, сообщило ОАО "РЖД".
"Все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, - временно не будут отправляться. Продажа билетов на поезда в сообщении с Крымом приостановлена", - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что утром в субботу на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. По поступившей информации, произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки.
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