Курсирование поездов в Крым приостановлено

Курсирование пассажирских поездов в сообщении с Крымом и продажа билетов на ближайшие рейсы в Крым временно приостановлены, сообщило ОАО "РЖД".

"Все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, - временно не будут отправляться. Продажа билетов на поезда в сообщении с Крымом приостановлена", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что утром в субботу на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. По поступившей информации, произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки.