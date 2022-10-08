В РФ за сутки COVID-19 заболели 20,6 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 20,6 тыс. случаев, скончались 106 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"В РФ выявлено 20 571 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 174 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,4%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 47 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 30 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 22 тыс. 268 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 тыс. 697. При этом, показатель заболеваемости за сутки опустился до показателей середины августа, когда в сутки регистрировалось 20-25 тыс. заболевших.

За минувшие сутки умерли 106 человек, накануне сообщалось о 104 умерших.

"Выздоровели за сутки 38 289 человек, или на 3,2% меньше в сравнении с 7 октября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 184 тыс. 513 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 388 тыс. 097 умерший и 20 млн 385 тыс. 431 выздоровевший.