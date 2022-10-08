Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту

Три человека, по предварительным данным, погибли в результате подрыва грузовика на Крымском мосту, сообщает в субботу телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).
"По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "в настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются".
Установлено, что собственником грузового автомобиля является житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия, изучается маршрут передвижения транспортного средства и соответствующая документация, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что утром в субботу на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. По поступившей информации, произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки.
Движение автомобилей и поездов по мосту остановлено. Возобновляет работу Керченская паромная переправа.
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