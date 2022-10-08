Гарибашвили: Азербайджан - основной энергопоставщик и надежный партнер Грузии

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в субботу сообщил о встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
«На встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили мы говорили об укреплении стратегических отношений между Азербайджаном и Грузией. Премьер-министр назвал Азербайджан основным энергопоставщиком и надежным партнером Грузии», - написал он в твиттере.
В пятницу Шахбазов прибыл по приглашению заместителя премьер-министра, министра экономики и устойчивого развития Грузии Левана Давиташвили с двухдневным визитом в Грузию.
Р.Керимов
Токаев поручил главе QazaqGaz форсировать строительство ГПЗ на Кашагане
Баку и Тбилиси обсудили реализацию проекта прокладки электрокабеля по дну Черного моря
Байден считает, что из-за решения ОПЕК+ в США начался рост цен
В Баку установят памятник архитекторам Усейнову и Дадашеву
ГАТ провело медиатур в Нафталане
В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 16,9%
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Участники забастовки на французских НПЗ решили ее продолжить
Глава МАГАТЭ после визита в Россию намерен вновь посетить Украину
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Держатели карты Birbank заработали в сентябре 1,7 млн манатов кешбэка
Посол Нидерландов встретилась с руководством Банка Республика
При поддержке Bakcell прошла очередная акция «Защитим Каспий!»
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично