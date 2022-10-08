Гарибашвили: Азербайджан - основной энергопоставщик и надежный партнер Грузии

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в субботу сообщил о встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

«На встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили мы говорили об укреплении стратегических отношений между Азербайджаном и Грузией. Премьер-министр назвал Азербайджан основным энергопоставщиком и надежным партнером Грузии», - написал он в твиттере.

В пятницу Шахбазов прибыл по приглашению заместителя премьер-министра, министра экономики и устойчивого развития Грузии Левана Давиташвили с двухдневным визитом в Грузию.

Р.Керимов