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Внешняя политика 08.10.2022 15:42

Гарибашвили: Азербайджан - основной энергопоставщик и надежный партнер Грузии

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в субботу сообщил о встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

«На встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили мы говорили об укреплении стратегических отношений между Азербайджаном и Грузией. Премьер-министр назвал Азербайджан основным энергопоставщиком и надежным партнером Грузии», - написал он в твиттере.

В пятницу Шахбазов прибыл по приглашению заместителя премьер-министра, министра экономики и устойчивого развития Грузии Левана Давиташвили с двухдневным визитом в Грузию.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ


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