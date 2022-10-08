Глава МАГАТЭ после визита в Россию намерен вновь посетить Украину

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что после запланированной на ближайшее время поездки на переговоры в РФ вновь посетит Украину для обсуждения ситуации с Запорожской АЭС.

"Возобновление прямых обстрелов единственного внешнего источника энергии ЗАЭС - крайне безответственный шаг. Нужно защитить ЗАЭС. Вскоре я посещу Россию, а потом - снова Украину, чтобы согласовать зону безопасности. Это неотложная задача", - написал он в твиттере.

В пятницу МАГАТЭ сообщило, что Гросси намерен посетить РФ в начале следующей недели. Ранее в октябре он совершил визит в Киев.