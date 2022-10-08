В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 16,9%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 77 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 822 тыс. 104, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 90 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость выросла примерно на 16,9%.
Второй день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 927 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 811 тыс. 597 человек (+ 89 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 580 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 166 тестов на коронавирус против 2 тыс. 202 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 271 тыс. 311 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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