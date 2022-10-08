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Туризм 08.10.2022 17:40

ГАТ провело медиатур в Нафталане

Госагентство по туризму (ГАТ) Азербайджана 7-8 октября организовало медиатур для журналистов в городе Нафталан.

Представителям СМИ была дана подробная информация о туристическом потенциале Нафталана, который славится своей лечебной нефтью, показаны условия, созданные для туристов, а также лечебные процедуры.

В рамках медиатура состоялось открытие Нафталанского туристско-информационного центра.

Основной деятельностью центра является предоставление информации туристам, поддержка создания новых туристических продуктов, развитие существующих услуг, поддержка МСП, развитие туризма и государственно-частного партнерства в регионе.

Кроме города Нафталан центр будет заниматься подготовкой развлекательно-экскурсионных программ по Западному региону, оказанием поддержки по размещению в гостиницах, транспортными и экскурсионными услугами, а также организацией велотуров.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАФТАЛАН, ГАТ, ТУРИЗМ

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