ГАТ провело медиатур в Нафталане

Госагентство по туризму (ГАТ) Азербайджана 7-8 октября организовало медиатур для журналистов в городе Нафталан.
Представителям СМИ была дана подробная информация о туристическом потенциале Нафталана, который славится своей лечебной нефтью, показаны условия, созданные для туристов, а также лечебные процедуры.
В рамках медиатура состоялось открытие Нафталанского туристско-информационного центра.
Основной деятельностью центра является предоставление информации туристам, поддержка создания новых туристических продуктов, развитие существующих услуг, поддержка МСП, развитие туризма и государственно-частного партнерства в регионе.
Кроме города Нафталан центр будет заниматься подготовкой развлекательно-экскурсионных программ по Западному региону, оказанием поддержки по размещению в гостиницах, транспортными и экскурсионными услугами, а также организацией велотуров.
Х.Насирзаде
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