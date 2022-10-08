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Участники забастовки на французских НПЗ решили ее продолжить

Французский профсоюз Всеобщая конфедерация труда заявил в субботу о решении продолжить забастовки, парализовавшие работу половины НПЗ во Франции, пишет газета "Фигаро".

Акции протеста затронули объекты компаний TotalEnergies и ExxonMobil. В связи с этим не работает самый крупный завод TotalEnergies, расположенный в Нормандии. Кроме того, не работают два завода ExxonMobil. "Фигаро" отмечает, что из-за забастовки в стране возникают перебои в поставках топлива на АЗС.

Проблема усугубляется тем, что к забастовке на ряде объектов присоединились сотрудники службы доставки топлива. К примеру, на НПЗ TotalEnergies в Фейзене производство горючего продолжается, однако его доставка покупателям пока невозможна.

Ранее на этой неделе французское правительство, стремясь облегчить ситуацию, решило направить на АЗС часть своего стратегического запаса горючего.

В профсоюзе требуют повысить зарплаты сотрудников на 10%, так как, по мнению бастующих, энергетические компании в текущем году заработали очень много и потому - способны платить больше работникам. В TotalEnergies напомнили, что за этот год уже повысили зарплаты, в среднем, на 3,5%. Тему зарплат на 2023 год компания намерена обсудить с представителями профсоюзов 15 ноября.

Забастовки сотрудников французских НПЗ началась 20 сентября.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, НПЗ, ЗАБАСТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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