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Карабах 08.10.2022 19:01

Первый турцентр в Карабахе и Восточном Зангезуре откроют в Суговушане

Первый туристический центр на освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре - будет открыт в Суговушане, заявил глава Госагентства по туризму (ГАТ) Азербайджана Фуад Нагиев.

«В Суговушане формируется первый туристический центр. Создание данного центра также важно для развития туризма в Нафталане», - сказал Нагиев в субботу на научно-практической конференции на тему «Нафталан - синергетический источник здоровья и туризма: новые реалии в регионе» в Нафталане.

Он отметил, что ввиду близкого расположения туристические поездки в Суговушан будут организованы как из Гянджи, так и из Нафталана.

По словам Нагиева, организация туристических поездок из Нафталана в Суговушан положительно скажется на развитии бизнеса в этом регионе.

«Важным фактором развития туризма в регионе считается ввод в эксплуатацию автодорожной инфраструктуры Нафталан - Талыш - Суговушан. Указанная дорога облегчит выезд туристов из Нафталана в Суговушан и организацию краткосрочных туристических поездок», - подчеркнул глава ГАТ.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ТУРИЗМ


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