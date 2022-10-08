Два человека подорвались на мине в Агдамском районе Азербайджана

Агдамская районная прокуратура сообщила о ранении в субботу двух человек в результате подрыва на мине в селе Юсифджанлы Агдамского района, входящего в Карабахский экономический район Азербайджана.

«Предварительным расследованием установлено, что в результате подрыва на мине телесные повреждения различной степени тяжести получили Пярвиз Наджафов, 1986 года рождения, и Рамин Алиев, 1989 года рождения, выполнявшие ремонтно-строительных работы на этой территории», - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что в Агдамской районной прокуратуре ведется разбирательство по данному факту.

До этого инцидента сообщалось, что за последние 30 лет 3 тыс. 336 человек в Азербайджане, в том числе 38 женщин и 357 детей, погибли и пострадали при подрыве на минах, установленных армянской стороной, 257 из них - после войны 2020 года.

Р.Керимов