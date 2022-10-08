Начальник Генштаба ВС Азербайджана поставил задачу повысить интенсивность учений сил спецназа

Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев поставил задачу повысить интенсивность учений сил специального назначения, сообщили в министерстве обороны Азербайджана. Там отметили, что соответствующие поручения Велиев дал в ходе посещения воинской части сил спецназа в субботу. «Начальник Генерального штаба поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему повышению интенсивности учений и занятий, проводимых в целях поддержания высокого уровня тактико-специальной подготовки и профессионализма спецназа, и широкому применению обретенного боевого опыта в предстоящих учениях», - говорится в сообщении военного ведомства. Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».