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Оборона 08.10.2022 19:57

Начальник Генштаба ВС Азербайджана поставил задачу повысить интенсивность учений сил спецназа

Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев поставил задачу повысить интенсивность учений сил специального назначения, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Там отметили, что соответствующие поручения Велиев дал в ходе посещения воинской части сил спецназа в субботу.

«Начальник Генерального штаба поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему повышению интенсивности учений и занятий, проводимых в целях поддержания высокого уровня тактико-специальной подготовки и профессионализма спецназа, и широкому применению обретенного боевого опыта в предстоящих учениях», - говорится в сообщении военного ведомства.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМИЯ, СПЕЦНАЗ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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