Разрешение на движение поездов по Крымскому мосту получено

Разрешение на движение поездов по Крымскому мосту получено, сообщается в официальном Telegram-канале Минтранса РФ. Первый тестовый поезд успешно прошёл по железнодорожному полотну. Ранее сообщалось, что утром в субботу на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. По поступившей информации, произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки. Движение автомобилей и поездов по мосту было остановлено.

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