Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал осудить Армению за минирование территории Азербайджана.

«Еще двое азербайджанских мирных жителей получили тяжелые ранения в результате взрыва мины. С момента окончания войны жертвами взрывов мин (погибших и пострадавших - ИФ-Аз) стали 259 человек. Преднамеренная и продолжающаяся установка Арменией мин на территории Азербайджана должна быть осуждена!» - написал он в субботу в твиттере.

Как сообщалось ранее, Агдамская районная прокуратура сообщила о ранении в субботу двух человек в результате подрыва на мине в селе Юсифджанлы Агдамского района, входящего в Карабахский экономический район Азербайджана.

«Предварительным расследованием установлено, что в результате подрыва на мине телесные повреждения различной степени тяжести получили Пярвиз Наджафов, 1986 года рождения, и Рамин Алиев, 1989 года рождения, выполнявшие ремонтно-строительных работы на этой территории», - говорилось в сообщении ведомства.

До этого инцидента сообщалось, что за последние 30 лет 3 тыс. 336 человек в Азербайджане, в том числе 38 женщин и 357 детей, погибли и пострадали при подрыве на минах, установленных армянской стороной, 257 из них - после войны 2020 года.

Р.Керимов