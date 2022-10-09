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АПК 09.10.2022 09:00

Более 6,5 млн тонн украинского продовольствия экспортировано в рамках стамбульской зерновой сделки

Из украинских портов в субботу вышли семь судов с почти 167 тыс. тонн пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ).

"8 октября семь судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 166 686 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении СКЦ.

Суда Eneida B (32 859 тонн кукурузы и 9 511 тонн пшеницы), Oris Sofi (6 тыс. тонн подсолнечного масла) и Laurus (5 050 тонн пшеницы) направились в Турцию. Сухогруз Cornelia M (60 тыс. тонн пшеницы) отплыл во Вьетнам, и Shaman Wisdom (32,6 тыс. тонн пшеницы) - в Индонезию.

Помимо этого, судно Chem Hero доставит в Индию 15 тыс.тонн подсолнечного масла. Судно Lady Eva отправилось в Египет с 5 666 тонн кукурузы.

В СКЦ уточнили, что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем - быть переправлено в другие страны".

"По состоянию на 8 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 6 595 784 тонны. Всего на данный момент было разрешено движение 605 судов - 313 на прибытие в украинские порты и 292 - на выход из них", - подчеркивается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

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Тэги: ООН, УКРАИНА, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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