Ракета SpaceX вывела на орбиту два спутника связи компании Intelsat

Ракета Falcon 9 в воскресенье по московскому времени успешно вывела на орбиту два телекоммуникационных спутника Galaxy 33 и 34 американского оператора Intelsat, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде был осуществлен в субботу в 19:05 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 03:05 по бакинскому времени).

Аппараты, оснащенные передатчиками C-диапазона, предназначены для расширения высокочастотного телевизионного покрытия территории Северной Америки. Они были выведены на орбиту примерно через 40 минут после старта ракеты.

Тем временем, многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в 14-й раз, через девять минут после старта совершила вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике в 643 км от космодрома.