Количество случаев COVID-19 в мире превысило 621,2 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 621 млн 241 тыс. 860, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 556 тыс. 907 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 96 млн 694 тыс. 214 и 1 млн 62 тыс. 560.
Индия - 44 млн 612 тыс. 13 и 528 тыс. 799.
Франция - 35 млн 983 тыс. 605 и 156 тыс. 462 (данные на утро субботы, в воскресенье не обновлялись).
Бразилия - 34 млн 707 тыс. 233 и 686 тыс. 706 (данные на утро пятницы, в субботу и воскресенье не обновлялись).
Германия - 33 млн 948 тыс. 632 и 150 тыс. 535 (данные на утро субботы, в воскресенье не обновлялись).
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 841,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 246 человек, Индии - 375, Франции - 2 тыс. 369, Бразилии - 3 тыс. 180, Германии - 1 тыс. 784.
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