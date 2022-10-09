Трамп предупредил о риске третьей мировой войны

Бывший президент США Дональд Трамп считает необходимым проведение немедленных мирных переговоров для завершения кризиса вокруг Украины.

"Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении конфликта", - заявил на предвыборном митинге в штате Невада Трамп, слова которого приводят западные СМИ.

В противном случае, предупредил он, "мы придем к третьей мировой войне".