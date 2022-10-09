Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

06.10 $/bbl +/- WTI 88.45 +0.69 Brent 94.42 +1.05

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.10.2022 12:00

В Германии анонсировали поставки в Украину системы ПВО IRIS-T и 100 танков

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт анонсировала поставки в Украину системы ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии.

О планах правительства она рассказала в ходе визита в Литву, где Ламбрехт встречалась с министром обороны Арвидасом Анушаускасом и немецкими военными, дислоцированными в этой стране, отмечает CNN.

Глава Минобороны Германии также объявила о создании новой бригады, которую при необходимости можно будет оперативно перебросить в Литву.

"Мы живем в серьезные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть пробелы в обороне. ПВО - одна из таких сфер, где необходимо действовать", - заявила Ламбрехт на встрече с немецкими военными.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ


Похожие новости


Шольц не заметил перемен в позиции Путина по Украине в последней беседе Премьер Украины сообщил о решении Берлина выделить Киеву 200 млн евро на программы поддержки внутренне перемещенных лиц Минобороны Германии отклонило предложение поставить Украине больше оружия Германия поставляет Украине новейшие оружейные системы, которых еще нет на вооружении германский армии - канцлер ФРГ Фон дер Ляйен: мы с Шольцем организуем международную конференцию высокого уровня с мировыми экспертами для восстановления Украины Шольц не согласился с тем, что Германия мало помогает Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az