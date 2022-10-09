В Германии анонсировали поставки в Украину системы ПВО IRIS-T и 100 танков

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт анонсировала поставки в Украину системы ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии.

О планах правительства она рассказала в ходе визита в Литву, где Ламбрехт встречалась с министром обороны Арвидасом Анушаускасом и немецкими военными, дислоцированными в этой стране, отмечает CNN.

Глава Минобороны Германии также объявила о создании новой бригады, которую при необходимости можно будет оперативно перебросить в Литву.

"Мы живем в серьезные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть пробелы в обороне. ПВО - одна из таких сфер, где необходимо действовать", - заявила Ламбрехт на встрече с немецкими военными.