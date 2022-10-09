В Минобороны Кыргызстана сообщили об отмене учений «Нерушимое братство» в рамках ОДКБ

Кыргызстан отменил проведение командно-штабных учений миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2022", запланированных на 10-14 октября на территории республики, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе кыргызского министерства обороны.

"Учения "Нерушимое братство" в рамках ОДКБ отменены", - сказал представитель пресс-службы.

В ведомстве не уточнили причины отмены учений, которые должны были состояться в городе Балыкчы (Иссык-Кульская область Кыргызстана).

Ранее сообщалось, что на территории Кыргызстана пройдут командно-штабные учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2022", в которых отработают обеспечение режима прекращения огня.

На учения планировалось пригласить наблюдателей от Узбекистана, Сербии, Сирии, Туркменистана и Монголии.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.