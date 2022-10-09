Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

06.10 $/bbl +/- WTI 88.45 +0.69 Brent 94.42 +1.05

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 09.10.2022 13:00

Ферстаппен стал двукратным чемпионом мира в гонках «Формулы-1»

Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл гонку Гран-при Японии - 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Второе место занял напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес. Третьим стал Шарль Леклер из Ferrari. Леклер финишировал вторым, однако получил пятисекундный штраф за нарушение правил на последнем круге и опустился на третью позицию.

Благодаря победе Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира в "Формуле-1". Для него этот титул стал вторым подряд.

Гонка была остановлена после второго круга из-за сильного дождя и возобновилась спустя два часа. Пилоты успели преодолеть 29 кругов из 53 запланированных.

Карлос Сайнс (Ferrari) и Александр Албон (Williams) вылетели с трассы на первом круге и не смогли продолжить участие в заезде.

Гран-при Японии состоялся после двухлетнего перерыва.

Очередным этапом чемпионата станет Гран-при США, который состоится 21-23 октября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, АВТОСПОРТ, ФОРМУЛА-1, МАКС ФЕРСТАППЕН

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az