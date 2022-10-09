ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в субботу и воскресенье позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.

«Вечером 8 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района и населенного пункта Ханазах Горисского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района, а утром 9 октября - позиции в направлении населенного пункта Малыбей Лачинского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)», - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли «адекватные ответные меры».

Р.Керимов