В России за сутки COVID-19 заболели 18,8 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ опустился до значений начала августа и составил более 18,8 тыс. случаев, скончались 102 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"В РФ выявлено 18 819 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 017 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 53,2%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в девяти субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 70 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 20 тыс. 571 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 тыс. 752. Впервые с начала августа показатель заболеваемости за сутки опустился до значения менее 20 тыс. заболевших в сутки.

За минувшие сутки скончались 102 человека, накануне сообщалось о 106 умерших.

"Выздоровели за сутки 28 793 человека, или на 24,8% меньше в сравнении с 8 октября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 203 тыс. 332 случая заражения коронавирусной инфекцией, 388 тыс. 199 умерших и 20 млн 414 тыс. 224 выздоровевших.