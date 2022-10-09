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В Австрии проходят президентские выборы

Австрийцы в воскресенье отправились на выборы президента, наибольшие шансы на победу имеет действующий глава государства, 78-летний Александр Ван дер Беллен, пишет портал "Локал".

Около 6,4 млн человек смогут проголосовать в Австрии в воскресенье. Избирательные участки в Вене и в других частях страны открылись в 7:00 по местному времени (09:00 по бакинскому времени), а закроются - в 17:00 (19:00 по бакинскому времени). Экзит-поллы, как ожидается, будут опубликованы сразу после закрытия участков.

СМИ со ссылкой на опросы отмечают, что наибольшие шансы на победу у действующего президента Ван дер Беллена. К выборам допущены семь кандидатов, и основная интрига заключается в том, сможет ли один кандидат набрать более 50% голосов и выиграть уже в первом туре, или же два лучших кандидата встретятся во втором туре 6 ноября.

Выборы президента Австрии происходят раз в шесть лет с правом на переизбрание еще на один срок. Преимущественно президент в Австрии выполняет представительские функции, он назначает канцлера и остальной состав кабинета министров.

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Тэги: АВСТРИЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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