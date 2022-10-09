Первый космический запуск Японии в этом году состоится 12 октября

Запуск японской ракеты-носителя Epsilon с восемью спутниками на борту, который ранее планировалось осуществить 7 октября со стартовой площадки космодрома Утиноура, состоится 12 октября, сообщило в воскресенье Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
"Датой запуска миссии Innovative Satellite 3 в рамках шестого старта ракеты-носителя Epsilon выбрано 12 октября", - говорится в сообщении агентства.
Планируется, что на орбиту выведут спутник RAISE-3 массой 110 кг, который будет использоваться для испытания семи инновационных технологий, и пять кубсатов, разработанных и созданных японскими научными и образовательными учреждениями.
Также в рамках коммерческого контракта агентства с компанией iQPS будут запущены два спутника дистанционного зондирования Земли QPS-SAR-3 и QPS-SAR-4, использующие технологию радиолокационного синтезирования апертуры. Эта технология позволяет проводить дистанционное зондирование Земли в высоком разрешении, независимо от высоты аппарата, погодных условий и освещённости снимаемого объекта.
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