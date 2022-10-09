Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

06.10 $/bbl +/- WTI 88.45 +0.69 Brent 94.42 +1.05

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.10.2022 15:00

Первый космический запуск Японии в этом году состоится 12 октября

Запуск японской ракеты-носителя Epsilon с восемью спутниками на борту, который ранее планировалось осуществить 7 октября со стартовой площадки космодрома Утиноура, состоится 12 октября, сообщило в воскресенье Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"Датой запуска миссии Innovative Satellite 3 в рамках шестого старта ракеты-носителя Epsilon выбрано 12 октября", - говорится в сообщении агентства.

Планируется, что на орбиту выведут спутник RAISE-3 массой 110 кг, который будет использоваться для испытания семи инновационных технологий, и пять кубсатов, разработанных и созданных японскими научными и образовательными учреждениями.

Также в рамках коммерческого контракта агентства с компанией iQPS будут запущены два спутника дистанционного зондирования Земли QPS-SAR-3 и QPS-SAR-4, использующие технологию радиолокационного синтезирования апертуры. Эта технология позволяет проводить дистанционное зондирование Земли в высоком разрешении, независимо от высоты аппарата, погодных условий и освещённости снимаемого объекта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, КОСМОС


Похожие новости


США и Япония намерены отправить совместные миссии на Марс и Луну - Трамп Азербайджан и Япония намерены сотрудничать в IT-сфере на рынках третьих стран – глава Минсвязи Азербайджана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az