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СНГ 09.10.2022 15:30

В Кремле заявили, что решения в рамках ОПЕК+ позволяют противостоять действиям США

Решения, принимаемые в рамках ОПЕК+, позволяют сбалансировать действия США по раскачиванию мирового энергетического рынка, у России в этой группе налажены взаимовыгодные уважительные отношения, отмечают в Кремле.

"В целом то, что президенту (Путину) удалось наладить взаимоуважительные отношения (с Саудовской Аравией и ОАЭ), которые основываются на взаимной выгоде, на доверии взаимном, конечно, это помогает обсуждать самые острые моменты. Я не склонен говорить, что это какая-то наша победа. Нет. Это победа здравого смысла", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия-1") Павлу Зарубину.

Как отметил Песков, очень хорошо, что такая "фактически сбалансированная, вдумчивая и плановая работа стран, которые занимают в рамках ОПЕК ответственную позицию, противостоит действиям США".

5 октября министры ОПЕК+ в свете неопределенности, связанной с перспективами мировой экономики и рынка нефти, из-за необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для рынка нефти, а также в соответствии с успешным подходом к упреждающим действиям, который последовательно применялся странами-участницами, принял ряд решений. Прежде всего, срок действия соглашения продлен до 31 декабря 2023 года. Квота по добыче нефти с ноября снижается на 2 млн б/с по сравнению с уровнями августа (совпадает с квотами октября - ИФ).

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, НЕФТЬ


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