Глава Минфина США назвала бесполезным решение ОПЕК+ сократить квоты на нефтедобычу

Решение ОПЕК+ сократить квоты на нефтедобычу неразумно, неизвестно, какое влияние в конечном итоге оно окажет на мировую экономику, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен в интервью Financial Times.
"Я думаю, что решение ОПЕК бесполезно и неразумно. Неизвестно, какое влияние оно в конечном итоге окажет, но, безусловно, мне это кажется неуместным в обстоятельствах, с которыми мы сталкиваемся", - считает она.
"Мы очень обеспокоены ситуацией в развивающихся странах (в связи с высокими ценами на энергоресурсы - ИФ), и теми проблемами, с которыми они сталкиваются", - добавила Йеллен.
Ранее на этой неделе в ОПЕК+ приняли решение сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.
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