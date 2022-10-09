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Глава Минфина США назвала бесполезным решение ОПЕК+ сократить квоты на нефтедобычу

Решение ОПЕК+ сократить квоты на нефтедобычу неразумно, неизвестно, какое влияние в конечном итоге оно окажет на мировую экономику, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен в интервью Financial Times.

"Я думаю, что решение ОПЕК бесполезно и неразумно. Неизвестно, какое влияние оно в конечном итоге окажет, но, безусловно, мне это кажется неуместным в обстоятельствах, с которыми мы сталкиваемся", - считает она.

"Мы очень обеспокоены ситуацией в развивающихся странах (в связи с высокими ценами на энергоресурсы - ИФ), и теми проблемами, с которыми они сталкиваются", - добавила Йеллен.

Ранее на этой неделе в ОПЕК+ приняли решение сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.

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Тэги: США, ОПЕК, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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