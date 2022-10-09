Ван дер Беллен лидирует в первом туре выборов президента Австрии

Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен побеждает в первом туре выборов президента страны, сообщает издание "Штандарт" со ссылкой на экзит-поллы.
Ван дер Беллен набирает 54% голосов, таким образом, он может переизбраться на пост президента без проведения второго тура.
На втором месте Вальтер Розенкранц, у него 18%. Остальные голоса распределяются между другими кандидатами, но у них значительно меньше поддержки.
Выборы президента состоялись в Австрии в воскресенье, избирательные участки были открыты с 8:00 до 17:00 по местному времени.
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