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Дальнее зарубежье 09.10.2022 19:31

Ван дер Беллен лидирует в первом туре выборов президента Австрии

Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен побеждает в первом туре выборов президента страны, сообщает издание "Штандарт" со ссылкой на экзит-поллы.

Ван дер Беллен набирает 54% голосов, таким образом, он может переизбраться на пост президента без проведения второго тура.

На втором месте Вальтер Розенкранц, у него 18%. Остальные голоса распределяются между другими кандидатами, но у них значительно меньше поддержки.

Выборы президента состоялись в Австрии в воскресенье, избирательные участки были открыты с 8:00 до 17:00 по местному времени.

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Тэги: АВСТРИЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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