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СНГ 09.10.2022 21:00

Бомбардировщик Су-24 разбился в России

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Ростовской области РФ, экипаж катапультировался, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"9 октября в Ростовской области при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24. Экипаж катапультировался", - сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. Самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет, полет выполнялся без боекомплекта.

Отмечается, что силами поисково-спасательной службы экипаж эвакуирован на аэродром базирования, угрозы здоровью лётчиков нет.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАКАТАСТРОФА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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