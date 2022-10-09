Бомбардировщик Су-24 разбился в России

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Ростовской области РФ, экипаж катапультировался, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). "9 октября в Ростовской области при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24. Экипаж катапультировался", - сообщили в пресс-службе. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. Самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет, полет выполнялся без боекомплекта. Отмечается, что силами поисково-спасательной службы экипаж эвакуирован на аэродром базирования, угрозы здоровью лётчиков нет.

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