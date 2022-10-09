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Дальнее зарубежье 09.10.2022 21:05

Байден обсудил с Шольцем Украину и энергетику

Президент США Джо Байден в воскресенье провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого лидеры обсудили помощь Украине и ситуацию на мировом рынке энергоресурсов, сообщил Белый дом.

"Президент Байден поговорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что главы государств обсудили ситуацию в Украине, а также "обязательство по оказанию помощи Украине в сфере экономики и безопасности".

Согласно Белому дому, Байден и Шольц также обсудили "последние события на мировых рынках энергоресурсов и важность обеспечения стабильных и доступных по цене поставок энергоресурсов".

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Тэги: США, ГЕРМАНИЯ, РАЗГОВОР


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