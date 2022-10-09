Путин заявил, что авторами и исполнителями теракта на Крымском мосту были спецслужбы Украины

Организаторами теракта на крымском мосту являются спецслужбы Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ", - сказал Путин в воскресенье в ходе рабочей встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

"Авторы, исполнители, заказчики - спецслужбы Украины", - добавил он.

В свою очередь Бастрыкин сообщил, что по факту взрыва на Крымском мосту возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".

"Специалисты взрывного дела, криминалисты детально осмотрели место происшествия. Сделали предварительные обоснованные выводы. Мы возбудили дело по части второй статьи 205 "Терроризм", и это подтверждается данными первоначального этапа расследования. Допрошены много свидетелей, очевидцев. Начаты и в значительной степени завершены специальные экспертные исследования", - сказал Бастрыкин на встрече с Путиным.

Он сообщил, что СКР установил маршрут движения грузовика, подорвавшегося на Крымском мосту, - это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. "Нами уже установлен маршрут движения грузовика..., это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодарский край", - сказал Бастрыкин

По его словам, к произошедшему причастны "граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта".

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков до завершения экспертизы ранее попросили пользоваться паромной переправой.