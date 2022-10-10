Кишинев заинтересован в импорте газа и нефтепродуктов из Азербайджана - премьер-министр Молдовы

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в понедельник прибыла в Баку с официальным визитом.
"В рамках визита мы планируем провести содержательные переговоры с официальными лицами Азербайджана...В контексте энергетического кризиса, с которым столкнулась Республика Молдова в настоящее время, мы уделяем особое внимание сотрудничеству в энергетическом секторе, поиску новых перспективных шагов для взаимной деятельности. В связи с этим мы собираемся обсудить возможность поставки азербайджанского природного газа в Молдову, в том числе исходя из намерений Азербайджана нарастить экспорт голубого топлива на западном направлении", - сказала Гаврилица в интервью азербайджанскому госагентству "Азертадж" в преддверии визита.
Она подчеркнула, что Молдова выступает за диверсификацию источников и маршрутов поставок природного газа, поскольку обеспечение энергетической безопасности является одним из основных приоритетов руководства страны.
"В то же время, мы обсудим развитие некоторых совместных проектов в сфере электроэнергетики и возможность импорта азербайджанских нефтепродуктов в Молдову", - сказала Гаврилица
Б.Рустамбеков
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