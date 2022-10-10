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Внешняя политика 10.10.2022 10:38

Кишинев заинтересован в реализации совместных инвестиционных проектов с Баку - премьер-министр Молдовы

Молдова нацелена на увеличение двустороннего товарооборота с Азербайджаном и на совместную реализацию инвестиционных проектов, заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.

"Мы намерены оказать полное содействие увеличению двустороннего товарооборота, который, несмотря на определенный рост в последние годы, не отражает существующий потенциал двустороннего взаимодействия. Еще одним важным направлением, является совместная реализация инвестиционных проектов", - заявила Гаврилица в интервью азербайджанскому госагентству "Азертадж".

По ее словам, между сторонами налажено "хорошее взаимодействие" в аграрном секторе, которое в последнее время охватывает новые направления.

"Молдавские специалисты успешно помогают своим азербайджанским коллегам в развитии виноградарства и виноделия. Мы заинтересованы в увеличении поставок в Молдову минеральных удобрений", - отметила премьер-министр.

Гаврилица сообщила, что в ходе ее визита в Баку, который начался в понедельник, запланированы переговоры с руководством Азербайджана, очередное заседание азербайджано-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, встречи в министерствах и ведомствах и на площадках заинтересованных бизнес-структур.

"Молдавская сторона открыта к активизации политического диалога, в том числе на высшем уровне. Мы уверены, что контакты на высшем уровне являются дополнительным импульсом для интенсификации экономической составляющей сотрудничества между нашими странами. Мы также надеемся на дальнейшее углубление наших отношений в культурной, туристической и гуманитарной сферах", - добавила глава молдавского правительства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МОЛДОВА, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


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