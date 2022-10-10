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Внешняя политика 10.10.2022 11:01

Алиев посетит Кыргызстан с государственным визитом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11–12 октября посетит Кыргызстан с государственным визитом.

«В рамках визита президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут двусторонние переговоры», - сообщает сайт президента Кыргызстана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», лидеры стран обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

«В ходе визита также планируется проведение первого заседания Межгосударственного совета. Помимо этого, в рамках предстоящего государственного визита состоится открытие парка «Дружбы Кыргызстана-Азербайджана», а также общеобразовательных школ им. Гейдара Алиева и им. Низами Гянджеви», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АЛИЕВ, КЫРГЫЗСТАН, ВИЗИТ


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