Алиев посетит Кыргызстан с государственным визитом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11–12 октября посетит Кыргызстан с государственным визитом. «В рамках визита президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут двусторонние переговоры», - сообщает сайт президента Кыргызстана. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», лидеры стран обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия. «В ходе визита также планируется проведение первого заседания Межгосударственного совета. Помимо этого, в рамках предстоящего государственного визита состоится открытие парка «Дружбы Кыргызстана-Азербайджана», а также общеобразовательных школ им. Гейдара Алиева и им. Низами Гянджеви», - подчеркивается в информации. Р.Ахмедов

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