Алиев принял верительные грамоты нового посла Великобритании в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял верительные грамоты нового посла Великобритании в Баку Фергюса Олда, сообщает официальный сайт главы государства. Х.Насирзаде

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