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Финансы 10.10.2022 11:27

Объем ипотечного кредитования по линии АИКГФ оценивается почти в 2,3 млрд манатов

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) до сих пор предоставил 40,652 тыс. ипотечных кредитов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным фонда, общая сумма выданных ипотечных кредитов составляет 2 млрд 298 млн 500,878 тыс. манатов.

Кроме этого, АИКГФ до сих пор предоставил 2502 семьям возможность воспользоваться механизмом аренды квартир с правом их выкупа.

По данным фонда, до сих пор АИКГФ предоставил гарантии и субсидии по бизнес-кредитам на общую сумму 320 млн 751 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Р.Ахмедов

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Тэги: АИКГФ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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