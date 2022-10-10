Объем ипотечного кредитования по линии АИКГФ оценивается почти в 2,3 млрд манатов

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) до сих пор предоставил 40,652 тыс. ипотечных кредитов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным фонда, общая сумма выданных ипотечных кредитов составляет 2 млрд 298 млн 500,878 тыс. манатов.

Кроме этого, АИКГФ до сих пор предоставил 2502 семьям возможность воспользоваться механизмом аренды квартир с правом их выкупа.

По данным фонда, до сих пор АИКГФ предоставил гарантии и субсидии по бизнес-кредитам на общую сумму 320 млн 751 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Р.Ахмедов