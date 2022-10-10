Минэкономики Украины оценило падение ВВП в сентябре в 35%, за 9 месяцев - в 30%

Падение валового внутреннего продукта Украины в сентябре, как и в августе, составило в пределах 35%, сообщает министерство экономического развития и торговли страны.

"В целом по итогам первых трех кварталов 2022 года падение ВВП оценивается на уровне 30%", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Минэкономики уточняет, что оценка дана с использованием косвенных методов расчета и инструментов моделирования на базе поведенческих показателей экономических субъектов.

Среди положительных экономических факторов оно отметило улучшение динамики транспортных перевозок как вследствие роста экспорта агропродукции морским транспортом, так и через наращивание перевозок грузов по железной дороге. В частности, благодаря реализации "зерновой инициативы" через порты Большой Одессы за август-сентябрь экспортировано 5,5 млн тонн агропродукции, а в сентябре по сравнению с августом количество экспортируемой продукции возросло более чем вдвое, количество судов, вышедших из портов, - почти втрое.

В результате в минувшем месяце объем украинского экспорта в денежном эквиваленте вырос более чем на 23% по сравнению с августом этого года.

По оперативным данным, в сентябре "Укрзализныця" перевезла 11,7 млн тонн грузов, что на 8,4% больше, чем в предыдущем месяце.

Минэкономики сообщает, что в сентябре капитальные расходы государственного бюджета по сравнению с августом 2022 увеличились на 33,2%.

Отмечается, что в сентябре наблюдалась стабилизация цен на горючее за счет налаживания логистических цепочек поставок и оперативной диверсификации поставщиков, что в целом уравновесило внутренний рынок и способствовало снижению инфляционного давления на экономику.

Также наблюдается улучшение ожиданий бизнеса относительно перспектив своей экономической деятельности, хотя они все еще остаются пессимистическими.

Среди негативных факторов, оказавших влияние на экономику, ведомство отмечает затяжную дождливую погоду в отдельных регионахЮ из-за чего притормозился сбор зерновых культур.

Кроме того, нестабильная работа и периодические отключения Запорожской АЭС от энергосистемы Украины приводили к перераспределении нагрузки между другими участниками сети, что оказывало существенное давление на всю украинскую энергосистему, добавило ведомство.

Как сообщалось, Госстат оценил падение ВВП Украины во втором квартале 2022 года в 37,2%, в первом - в 15,1%. Правительство в этом году ожидает спада ВВП на 33,2% и его роста в следующем на 4,6%, тогда как Нацбанк - соответственно спада на 33,4% и роста на 5,5%.

В 2021 году экономика Украины выросла на 3,4% после спада на 3,8% в 2020 году.