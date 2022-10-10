В Киеве подтверждена гибель 5 человек в результате обстрелов – Нацполиция

Национальная полиция Украины сообщает о 5 погибших и 12 пострадавших в результате обстрелов Киева утром в понедельник.
"Сегодня, 10 октября, утром враг начал массированный обстрел Киева. Больше всего попаданий в центр города столицы. В настоящее время известно о 12 пострадавших. 5 человек погибли. На местах попаданий ракет работают спасатели, врачи и следственно-оперативные группы, документирующие последствия обстрелов", - указывается в сообщении в Facebook.
Ранее советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов сообщил о 8 погибших и 24 раненых.
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