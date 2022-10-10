Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

07.10 $/bbl +/- WTI 92.64 +4.19 Brent 97.92 +3.50

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.10.2022 11:49

В Киеве подтверждена гибель 5 человек в результате обстрелов – Нацполиция

Национальная полиция Украины сообщает о 5 погибших и 12 пострадавших в результате обстрелов Киева утром в понедельник.

"Сегодня, 10 октября, утром враг начал массированный обстрел Киева. Больше всего попаданий в центр города столицы. В настоящее время известно о 12 пострадавших. 5 человек погибли. На местах попаданий ракет работают спасатели, врачи и следственно-оперативные группы, документирующие последствия обстрелов", - указывается в сообщении в Facebook.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов сообщил о 8 погибших и 24 раненых.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИЕВ, ОБСТРЕЛЫ, ЖЕРТВЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az