Глава ЕК анонсировала новый пакет санкций против РФ, закрывающий «лазейки» для их неисполнения

Еврокомиссия в новом пакете санкций в отношении России разработала меры, исключающие "лазейки" для их неисполнения, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы разработали восемь пакетов санкций и на примере каждого учились, как закрывать "лазейки" уклонения от них. Мы сейчас выходим с очередным пакетом, предусматривающим меры, как сделать эти уклонения невозможными", - сообщила глава ЕК в понедельник на пресс-конференции в Таллине.
Она отметила, что все лица или сообщества, которые будут замечены в доставке санкционных товаров в Россию, "будут включены в наш список и это является очень значимым фактором сдерживания, мы не хотим, чтобы третьи государства использовались как "лазейки" против наших санкций".
Фон дер Ляйен заявила, что предпринятые Евросоюзом экспортные запреты "оказали очень сильное влияние на экономику России".
"Например, замедлено производство высокотехнологической продукции, оказано влияние на комплексы военной технологии, что и является нашей целью. Это касается и производства автомашин, которое практически прекратилось".
Она также сообщила, что в ближайшие две недели "мы предложим в комиссии, как держать под контролем цены на газ и электроэнергию. Цель по-прежнему состоит в том, чтобы избавиться от российского шантажа".
Глава ЕК заявила о необходимости "защитить граждан Европы" от инициированной российским руководством "энергетической войны", в результате которой выросли цены на энергоносители.
Она также подчеркнула, что "Европейский союз наряду с Соединенными Штатами с начала войны является самым большим сторонником Украины. Наша цель - стабильное финансирование Украины в ближайшие месяцы".
Фон дер Ляйен высказалась также за установление строгого контроля границ Евросоюза. "Поэтому Еврокомиссия дала указание государствам-членам ужесточить пограничный контроль стран", - сообщила она.
"Нам также необходимо охранять критически важную инфраструктуру. Мы должны быть готовы и к другим случаям наподобие того, что произошло с "Северным потоком", - сказала фон дер Ляйен.
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