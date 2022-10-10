Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

07.10 $/bbl +/- WTI 92.64 +4.19 Brent 97.92 +3.50

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 10.10.2022 11:59

Глава ЕК анонсировала новый пакет санкций против РФ, закрывающий «лазейки» для их неисполнения

Еврокомиссия в новом пакете санкций в отношении России разработала меры, исключающие "лазейки" для их неисполнения, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы разработали восемь пакетов санкций и на примере каждого учились, как закрывать "лазейки" уклонения от них. Мы сейчас выходим с очередным пакетом, предусматривающим меры, как сделать эти уклонения невозможными", - сообщила глава ЕК в понедельник на пресс-конференции в Таллине.

Она отметила, что все лица или сообщества, которые будут замечены в доставке санкционных товаров в Россию, "будут включены в наш список и это является очень значимым фактором сдерживания, мы не хотим, чтобы третьи государства использовались как "лазейки" против наших санкций".

Фон дер Ляйен заявила, что предпринятые Евросоюзом экспортные запреты "оказали очень сильное влияние на экономику России".

"Например, замедлено производство высокотехнологической продукции, оказано влияние на комплексы военной технологии, что и является нашей целью. Это касается и производства автомашин, которое практически прекратилось".

Она также сообщила, что в ближайшие две недели "мы предложим в комиссии, как держать под контролем цены на газ и электроэнергию. Цель по-прежнему состоит в том, чтобы избавиться от российского шантажа".

Глава ЕК заявила о необходимости "защитить граждан Европы" от инициированной российским руководством "энергетической войны", в результате которой выросли цены на энергоносители.

Она также подчеркнула, что "Европейский союз наряду с Соединенными Штатами с начала войны является самым большим сторонником Украины. Наша цель - стабильное финансирование Украины в ближайшие месяцы".

Фон дер Ляйен высказалась также за установление строгого контроля границ Евросоюза. "Поэтому Еврокомиссия дала указание государствам-членам ужесточить пограничный контроль стран", - сообщила она.

"Нам также необходимо охранять критически важную инфраструктуру. Мы должны быть готовы и к другим случаям наподобие того, что произошло с "Северным потоком", - сказала фон дер Ляйен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ


Похожие новости


ЕК предложила расширить ограничения на экспорт в Россию У ЕС возникли к Сербии серьезные вопросы в связи ее отношениями с Россией ЕС расширит санкции против России в максимально короткие сроки - Боррель ЕС грозит России очередными санкциями, но признает, что единства по этому вопросу в союзе нет Будапешт призывает ЕС не вводить новые санкции в отношении РФ из-за энергетического кризиса ЕС продлевает индивидуальные санкции против россиян на полгода

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az