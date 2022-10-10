Азербайджанские саперы за 2 дня обезвредили свыше 150 мин, заложенных армянами на границе

Минобороны Азербайджана сообщило об обезвреживании мин, заложенных армянскими военными в ходе сентябрьской широкомасштабной диверсии на границе. По данным Минобороны, 8-9 октября инженерно-сапёрные подразделения ВС Азербайджана на территории Кяльбаджарского и Дашкесанского районов обезвредили 63 противопехотные мины типа ПМН-Э, 89 противопехотных мин типа ПМН-2 и одну противопехотную мину типа ОЗМ-72Е. Х.Насирзаде

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