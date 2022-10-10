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Оборона 10.10.2022 12:09

Азербайджанские саперы за 2 дня обезвредили свыше 150 мин, заложенных армянами на границе

Минобороны Азербайджана сообщило об обезвреживании мин, заложенных армянскими военными в ходе сентябрьской широкомасштабной диверсии на границе.

По данным Минобороны, 8-9 октября инженерно-сапёрные подразделения ВС Азербайджана на территории Кяльбаджарского и Дашкесанского районов обезвредили 63 противопехотные мины типа ПМН-Э, 89 противопехотных мин типа ПМН-2 и одну противопехотную мину типа ОЗМ-72Е.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, РАЗМИНИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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