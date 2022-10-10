BQ AQRO преобразовано в ЗАО

«BQ AQRO», крупный производитель и экспортеров овощей в Азербайджане, объявило о смене организационно-правовой формы. Согласно объявлению компании, она преобразовано из общества с ограниченной ответственностью (ООО) в закрытое акционерное общество (ЗАО). «BQ AQRO» госрегистрацию прошло в Азербайджане в июне 2017 года, действует в Абшеронском районе. Уставный капитал общества равен 6 млн 154 тыс. манатов. Компания занимается производством томатов и др. овощей в тепличных хозяйствах и осуществляет их экспорт. Р.Ахмедов

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