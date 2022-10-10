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Бизнес и законодательство 10.10.2022 12:09

BQ AQRO преобразовано в ЗАО

«BQ AQRO», крупный производитель и экспортеров овощей в Азербайджане, объявило о смене организационно-правовой формы.

Согласно объявлению компании, она преобразовано из общества с ограниченной ответственностью (ООО) в закрытое акционерное общество (ЗАО).

«BQ AQRO» госрегистрацию прошло в Азербайджане в июне 2017 года, действует в Абшеронском районе. Уставный капитал общества равен 6 млн 154 тыс. манатов.

Компания занимается производством томатов и др. овощей в тепличных хозяйствах и осуществляет их экспорт.

Р.Ахмедов

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Тэги: КОМПАНИЯ, ФОРМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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